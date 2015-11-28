مدرب سموحة: كنت غاضبا بسبب تسديد خالد قمر لركلة الجزاء، ولكن

كشف علاء عبد الغني المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك تواصل البرتغالي جوزفالدو فيريرا معه من أجل الانضمام له في الجهاز الفني لنادي السد القطري.

فيريرا رحل عن الزمالك بعد أن رفض العودة لمصر واستكمال مهمته بسبب عدم الحصول على مستحقاته متهما رئيس النادي مرتضى منصور بالتنكيل له.

وخسر نادي السد أمام لخويا 4-2 في الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر تحت أنظار فيريرا الذي تابع المباراة من المدرجات. (طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن نادي السد رسميا في مؤتمر صحفي يوم السبت عن تولي فيريرا مهمة تدريب الفريق، ليوجه البرتغالي الشكر إلى الجماهير المصرية خلال المؤتمر الصحفي. (طالع التفاصيل)

وتحدث علاء عبد الغني لـFilGoal.com عن حديثه مع فيريرا قائلا: "فيريرا تحدث معي للانضمام إلى الجهاز المعاون له في نادي السد".

وأكمل حديثه قائلا: "ولكني اعتذرت عن عدم الموافقة على ذلك".

وعن سبب الرفض، قال المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك: "علاقتي رائعة بجمهور الزمالك ولذلك رفضت المهمة. وخصوصا إن فيريرا رحل بطريقة مختلفة عن باقي المدربين. ولذلك واحتراما للجماهير رفضت".

وأتم "امتلك العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز من أجل شغل منصب المدير الفني، والحسم خلال الفترة المقبلة".