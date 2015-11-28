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33 مرشحًا يتنافسون على مقاعد مجلس إدارة شركة مياه الشرب في سوهاج

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33 مرشحًا يتنافسون على مقاعد مجلس إدارة شركة مياه الشرب في سوهاج 33 مرشحًا يتنافسون على مقاعد مجلس إدارة شركة مياه الشرب في سوهاج

انتخابات

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج بإشراف ومشاركة مديرية القوى العاملة بسوهاج، اليوم السبت، انتخابات لاختيار الأعضاء الممثلين للعاملين بمجلس إدارة الشركة.

يتنافس في الانتخابات 33 مرشحًا على 3 مقاعد، ووضع عدد من الضوابط للمرشحين تتمثل في ألا يكون محجور عليه وألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف، واأا يكون معارًا أو منتدبًا من جهة خارج الشركة.

صرح بذلك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، المهندس ناجح إبراهيم، وأضاف أنه جرى فتح باب التصويت للانتخابات بجميع أفرع الشركة وقام أكثر من 4872 ناخبًا بالإدلاء بصوته لاختيار الأعضاء، على أن يتم القيام بأعمال الفرز داخل اللجان وإعلان النتيجة النهائية من ادارة الاتصال النقابي بوزارة القوى العاملة والهجرة فور الانتهاء من إجراءات الانتخابات.

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