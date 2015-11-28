أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مستثمرو نويبع يطالبون بإنشاء مطار وإعادة جدولة الديون

Google+ Print
مستثمرو نويبع يطالبون بإنشاء مطار وإعادة جدولة الديون مستثمرو نويبع يطالبون بإنشاء مطار وإعادة جدولة الديون
عقد اليوم، السبت، مؤتمر تنشيط السياحة والتنمية المجمعية بين الواقع والمأمول بمدينة نويبع تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وذلك فى إطار ما تقوم به جمعية سياحة وتنمية البيئة لمشروع التواصل المجتمعى مع بدو نويبع، الذى يهدف إلى تقريب وجها ت النظر بين مؤسسات الدولة والمجتمع البدوى .

جاء ذلك بحضور مجلس مدينة نويبع وهيئة تنشيط السياحة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين حيث تناول اللقاء مناقشة مشكلات تسويق مدينة نويبع سياحيا داخليا، خارجيا، ودور القطاع الخاص فى التسويق الداخلى وسط غياب التنسيق بين القطاع الخاص و مؤسسات الدولة ودور المشاركة المجتمعية فى خلق مناخ تنموى .

من جانبه طالب المهندس سامى سليمان، رئيس جمية مستثمرى نويبع وطابا، الدولة بتبنى مشروع إنشاء مطار نويبع، خاصة أن مطار طابا يقع فى مجرى السيول ومطار شرم الشيخ يبعد بمسافة كبيرة عن المدينة.
>كما طالب سليمان برفع كفاءة الطرق وتبنى هيئة تنشيط السياحة لتحريك ملف السياحة الداخلية لمدينة نويبع وإعادة جدولة الديون للقرى والمنشآت السياحية المتعثرة ماليا بسبب توقف النشاط السياحى، مع تكاتف كافة الوزارات المعنية لتخطى الأزمة.

من جهة أخرى طالب بإنشاء منطقة استثمارية حرة بميناء نويبع وتقدم بمقترح تنظيم رحلة سفارى كبرى تبدأ من منطقة الأهرام، التى وقع بها الحادث الإرهابى صباح اليوم، السبت، وصولا إلى نويبع، طابا، شرم الشيخ، سانت كاترين، وطالب أيضا بإنشاء نصب تذكارى لكافة شهداء سيناء بمنطقة سهل حشيش ليكون مزار سياحى بالمنطقة .

من جانبه أكد اللواء صبرى الوزيرى، رئيس مدينة نويبع على الاهتمام بتنمية المدينة من خلال الاهتمام بملف التعليم مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة تعليمية منفصلة بمدينة نويبع وإنشاء مدرسة ابتدائية بقرية عرب حمدان، كما تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة بمنطقة الميناء تضم كافة مراحل التعليم الأساسى، وأكد على محاولات التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، وتوصيل التيار إلى بعض التجمعات البدوية ورفع كفاءة طريق النقب نويبع بطول 120 كم بمساعدة القوات المسلحة، وطريق دهب نويبع بطول 170 كم من خلال هيئة الطرق والكبارى وإنشاء 10 سدود لتخزين مياه الأمطار والسيول واستخدامها فى الزراعة، كما تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء المنطقة الحرة بالميناء وتخصيص قطع أرض أخرى لإنشاء ميناء جاف.

وشدد عبد الفتاح حلمى، مستشار محافظة جنوب سيناء، على أنه لابد من العمل المتوازى لتنمية المجتمع جنبا إلى جنب مع تنمية وتنشيط السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن أحداث شرم الشيخ قد أثرت على مصر بأكملها، وأن مصر من الدول المستهدفة لوقف التنمية بها من خلال ضرب الاقتصاد المصرى عن طريق وقف حركة السياحة وضرب العلاقات الدولية المميزة مع روسيا وفرنسا، خاصة فى مجال التسليح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا