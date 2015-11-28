مستثمرو نويبع يطالبون بإنشاء مطار وإعادة جدولة الديون

عقد اليوم، السبت، مؤتمر تنشيط السياحة والتنمية المجمعية بين الواقع والمأمول بمدينة نويبع تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وذلك فى إطار ما تقوم به جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة لمشروع التواصل المجتمعى مع بدو نويبع، الذى يهدف إلى تقريب وجها ت النظر بين مؤسسات الدولة والمجتمع البدوى .

جاء ذلك بحضور مجلس مدينة نويبع وهيئة تنشيط السياحة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين حيث تناول اللقاء مناقشة مشكلات تسويق مدينة نويبع سياحيا داخليا، خارجيا، ودور القطاع الخاص فى التسويق الداخلى وسط غياب التنسيق بين القطاع الخاص و مؤسسات الدولة ودور المشاركة المجتمعية فى خلق مناخ تنموى .

من جانبه طالب المهندس سامى سليمان، رئيس جمية مستثمرى نويبع وطابا، الدولة بتبنى مشروع إنشاء مطار نويبع، خاصة أن مطار طابا يقع فى مجرى السيول ومطار شرم الشيخ يبعد بمسافة كبيرة عن المدينة.

>كما طالب سليمان برفع كفاءة الطرق وتبنى هيئة تنشيط السياحة لتحريك ملف السياحة الداخلية لمدينة نويبع وإعادة جدولة الديون للقرى والمنشآت السياحية المتعثرة ماليا بسبب توقف النشاط السياحى، مع تكاتف كافة الوزارات المعنية لتخطى الأزمة.

من جهة أخرى طالب بإنشاء منطقة استثمارية حرة بميناء نويبع وتقدم بمقترح تنظيم رحلة سفارى كبرى تبدأ من منطقة الأهرام، التى وقع بها الحادث الإرهابى صباح اليوم، السبت، وصولا إلى نويبع، طابا، شرم الشيخ، سانت كاترين، وطالب أيضا بإنشاء نصب تذكارى لكافة شهداء سيناء بمنطقة سهل حشيش ليكون مزار سياحى بالمنطقة .

من جانبه أكد اللواء صبرى الوزيرى، رئيس مدينة نويبع على الاهتمام بتنمية المدينة من خلال الاهتمام بملف التعليم مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة تعليمية منفصلة بمدينة نويبع وإنشاء مدرسة ابتدائية بقرية عرب حمدان، كما تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة بمنطقة الميناء تضم كافة مراحل التعليم الأساسى، وأكد على محاولات التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، وتوصيل التيار إلى بعض التجمعات البدوية ورفع كفاءة طريق النقب نويبع بطول 120 كم بمساعدة القوات المسلحة، وطريق دهب نويبع بطول 170 كم من خلال هيئة الطرق والكبارى وإنشاء 10 سدود لتخزين مياه الأمطار والسيول واستخدامها فى الزراعة، كما تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء المنطقة الحرة بالميناء وتخصيص قطع أرض أخرى لإنشاء ميناء جاف.

وشدد عبد الفتاح حلمى، مستشار محافظة جنوب سيناء، على أنه لابد من العمل المتوازى لتنمية المجتمع جنبا إلى جنب مع تنمية وتنشيط السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن أحداث شرم الشيخ قد أثرت على مصر بأكملها، وأن مصر من الدول المستهدفة لوقف التنمية بها من خلال ضرب الاقتصاد المصرى عن طريق وقف حركة السياحة وضرب العلاقات الدولية المميزة مع روسيا وفرنسا، خاصة فى مجال التسليح.