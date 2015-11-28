رانيري: فاردي سيحطم رقم نيستلروي أمام يونايتد

(إفي): أعرب الإيطالي كلاوديو رانيري المدير الفني لفريق ليستر سيتي عن ثقته في مهاجمه جيمي فاردي، متصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفي قدرته على اختراق دفاع مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على فريقه اليوم في الجولة الـ14 من البريميير ليج.

ويثق رانيري في قدرة فاردي على تحطيم الرقم القياسي للهداف الهولندي رود فان نستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق، الأكثر تسجيلا في أكبر عدد من المباريات المتتالية في الدوري بـ10 مباريات، بعدما نجح في معادلته، رغم أن المدير الفني للمان يونايتد، الهولندي لويس فان جال، يعتقد أن دفاع فريقه سيقف عائقا أمام فاردي.

وفي هذا الصدد قال رانيري "مهما كانت قوة دفاع الخصم، جيمي مستعد" لتحقيق هذا الإنجاز، مضيفا "إذا كان جيمي فاردي عازما على تحطيم الرقم القياسي فسيحطمه مهما كانت قوة دفاع المان يونايتد"، وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا صن) البريطانية اليوم.

وتابع "الوضع رائع. ليستر يعتلي صدارة البريمر ليج والجميع يعملون بشكل جيد ويستمتعون بالأمر".

ورغم أن فاردي لم يتعاف بشكل كامل من إصابة في الفخذ، يعتقد رانيري ان لاعبه مستعد ذهنيا دائما، ويتوق لمواجهة مانشستر يونايتد.

وأضاف الإيطالي "جيمي حاضر ذهنيا. هو دائما مستعد".

وكانت المرة الأخيرة التي استضاف فيها ليستر سيتي المان يونايتد الموسم الماضي في لقاء انتهى بفوز أصحاب الأرض 5-3 رغم تقدم الضيوف في البداية 3-1.

وشهد اللقاء تألق فاردي الذي قال عنه فال جال "لقد كان لاعبا مزعجا بالنسبة لنا. سجل هدفا وحصل على ضربة جزاء والآن سجل في عشر مباريات متتالية. إذا كنت تفعل هذا فإنك إذن لاعب كبير".

وتابع "من الصعب الدفاع أمام فاردي. لقد كان هذا العام الماضي والآن بات الوضع أصعب فلديه حافز وهو في حالة جيدة للغاية".

وعن إمكانية تحطيمه لرقم نستلروي قال "فان نستلروي يشبه فاردي، يركز بشكل كبير لتسجيل الأهداف. لذا يمكن المقارنة بينهما".

وحقق جيمي فاردي (28 عاما) المفاجأة هذا الموسم بتصدره قائمة الهدافين بـ13 هدفا بعيدا عن أقرب منافسيه روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون وله تسعة أهداف، ثم هاري كين مهاجم توتنهام بثمانية أهداف، رغم أنه كان يلعب قبل أربعة أعوام في صفوف هاليفاكس المغمور في دوري الدرجة السابعة الإنجليزي.

وتمثل مباراة اليوم صراعا على الصدارة، حيث يسعى ليستر سيتي للحفاظ على القمة خاصة وأنه لا يبتعد سوى بنقطة واحدة في ترتيب البطولة عن مانشستر يونايتد الوصيف، فيما يبتعد بنقطتين عن مانشستر سيتي وأرسنال صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب بفارق الأهداف.