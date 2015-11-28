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بينيتث: بنزيمة ليس مشوشا بأزمته مع فالبوينا.. وامتلاك جيمس رورديجيز ميزة

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بينيتث: بنزيمة ليس مشوشا بأزمته مع فالبوينا.. وامتلاك جيمس رورديجيز ميزة بينيتث: بنزيمة ليس مشوشا بأزمته مع فالبوينا.. وامتلاك جيمس رورديجيز ميزة

(إفي): أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، رافائيل بينيتث اليوم إن لاعبه الفرنسي كريم بنزيمة "ليس مشوشا" ويركز في عمله مع الفريق بشكل يجعله مؤهلا لخوض مباراة ايبار غدا الأحد في الليجا، مكذبا وجود مشاكل بينه والكولومبي جيمس رودريجز.

يشار إلى أن بنزيمة يمر بوضع حساس بسبب تورطه المفترض في قضية ابتزاز مواطنه اللاعب ماثيو فالبوينا بسبب شريط جنسي، وارتفعت وتيرة الأزمة بعد تصريحات الأخير ضده.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي اليوم :"يمكنني تقييم ما أراه في التدريبات وأحاديثي مع اللاعب، أمس تدرب جيدا وظهر عليه الهدوء، وهو يركز جيدا في الشأن الرياضي".

وبخصوص علاقته مع الكولومبي جيمس رودريجز الذي جلس على الدكة في مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الأربعاء في دوري الأبطال قال: "أنا سعيد بوجود لاعب بمهارة جيمس في الفريق".

وأضاف بينيتث "آمل أن يلعب كل المبارايات المقبلة بأفضل مستوى لديه وأن يسجل الكثير من الأهداف لصالح الفريق ويتوج معه بالألقاب، هذا هو ريال مدريد، لديه فريق كبير وتنافس، وامتلاك لاعب بمثل مهارته يعد ميزة".

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