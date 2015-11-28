"ستار أكاديمي": فيديو سقوط سهيلة بن لشهب يزيد الأمور تعقيداً أين القطبة المخفية؟

على الرغم من أن الجمهور المتابع لـ"ستار أكاديمي" كان ينتظر بشغف عرض التقرير الذي يوضح حقيقة سقوط المشتركة الجزائرية سهيلة بن لشهب لوضع حدّ لكلّ الأقاويل التي انتشرت خلال الأيام الماضية، فإن البرايم جاء باهتاً، لأنّ أحداً لم يخرج في ختامه، ولأنّ التصويت توقف بسبب خروج سهيلة، ما حوّله إلى مجرد حفلة عادية، يقدّم خلالها الطلاب أغنيات، من دون أن يخضعوا لأيّ تقييم.

البداية كانت مع عرض تقرير لم يزد الأمور إلا تعقيداً، إذ ظهرت سهيلة في التقرير وهي تتسلّق حافة السلم، ثمّ سلطت الكاميرا عليها وهي على الأرض، قبل أن ينقلها الصليب الأحمر إلى المستشفى. وقد علّق مغرّدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول إن هذا الفيديو سبق له أن عُرض، وكانت سهيلة تدبّر مقلباً لأصدقائها، ثم دخلت المطبخ بطريقة عادية. وقد بدأ المغرّدون يتناقلون الفيديو في ما بينهم، وفجأة سُحب الفيديو، أثناء عرض الحلقة، عن موقع "يوتيوب".

استغلال قضة سهيلة

المعترضون على خروج سهيلة رأوا أنّ عرض مقطع مبهم من سقوط سهيلة يزيد الأمور تعقيداً، واعتبروا أن المؤامرة لا تزال مستمرة ضدّ سهيلة، وأنها سقطت بطريقة غامضة، بدليل أن الفيديو لم يُبثّ. وفي المستشفى، أكّد الطبيب المعالج أن المشتركة الجزائرية سقطت من علو 6 أمتار، وأنها تعرّضت لكسر في الحوض، وفق ما ذكره "سيدتي نت" في خبر سابق، فضلاً عن تضرّر فقرتين في ظهرها. لذلك، ستلازم السرير 4 أسابيع. ومنعاً لكلّ الأقاويل والشائعات، التي عرضت في الاتصال الذي أجرته سهيلة مع والدتها، وظهر أن الـ"LBC" والـ"CBC" أجّلتا كل هذه التفاصيل إلى حفلة البرايم ليحظى بنسبة مشاهدة عالية، إذ كان بإمكانهما عرض هذه التفاصيل خلال يوميات الطلاب التي تقدّمها هيلدا خليفة يومياً عبر شاشة المحطتين، إلا أن قضية سهيلة تتفاعل وتحدث ضجة للبرنامج، ثم عرض التقرير الذي أقنع كثيرين أن حالة سهيلة مستعصية وتحتاج إلى علاج، على الرغم من الثغرة التي تركها الفيديو المحذوف.

ستار أكاديمي: سهيلة بن لشهب غادرت بشكل نهائي وهذه حقيقة وضعها الصحي

جوزيف يجدد حبه

البرايم السابع أحياه النجم اللبناني جوزيف عطيّة، الذي افتتحه بأغنية "حبّ ومكتّر" مع الطالب اللبناني مروان يوسف. وفي إطلالة ثانية له، غنّى مع الطالب اللبناني رافاييل جبّور "لا تخلّيني"، واختتم البرايم بلوحة استعراضيّة منفردة على أنغام أغنيته "من جديد". جوزيف جدّد تأكيده حبّه لـ"ستار أكاديمي"، الذي تخرّج في مسرحه، متمنّياً للطلاب أن يُستضافوا بدورهم كنجوم على المسرح الذي أطلقهم.

التركيز على الجنسية المصرية

وبالعودة إلى التوب 5 والهدية التي فاز بها الجزائري أنيس، في الأسبوع الماضي، وهي رحلة إلى "شرم الشيخ"، يرافقه أثناءها المشترك المصري محمد سعد، ثارت ضجّة حول البرنامج الذي يركّز على تلميع المواهب المصرية، حتى لو لم يكن المصري فائزاً. كذلك تصدرت الطالبة المصريّة هايدي التوب 5 لهذا الأسبوع، وفازت بيوم ترفيهي خارج الأكاديميا للتعرّف إلى معالم مدينة بيروت وجمالها، ما عرّض البرنامج للانتقاد بسبب أن جميع الفائزين هم من الجنسيّة المصرية.

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