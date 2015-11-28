مسلسلان لإياد نصّار في رمضان الـ٢٠١٦ وفيلم قريباً!

تعاقد النجم إياد نصّار على بطولة مسلسلين، سيخوض بهما المنافسة الرمضانية المقبلة؛ الأول هو (أفراح القبة) عن رواية الكبير نجيب محفوظ، بمشاركة كل من منى زكي، وليلى علوي، ومحمود حميدة ورانيا يوسف بالبطولة. العمل من سيناريو وحوار محمد أمين راضي، ومن إخراج محمد ياسين، في ثالث تعاون بينهما، بعد مسلسلي (الجماعة) و(موجة حارّة)، وإنتاج (الشروق).

أما المسلسل الثاني، الذي يطلّ به خلال شهر رمضان الـ٢٠١٦ ، فهو (سبع أرواح)، إلى جانب خالد النبوي ورانيا يوسف. والقصّة والسيناريو والحوار لـ محمد سيد بشير، والإخراج لـ طارق رفعت، فيما الإنتاج لـ عاطف كامل.

على صعيد آخر، يبدأ إياد في غضون أيام تصوير فيلم (جواب اعتقال) مع محمد رمضان ومحمود حميدة، قبل دخوله في تصوير المسلسلين الرمضانيين. العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج السبكي.

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