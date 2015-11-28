آن هاثاواي حامل بطفلها الأول

كشفت صحيفة people الأمريكية عن أن النجمة العالمية Anne Hathaway وزوجها Adam Shulman ينتظران طفلهما الأول.

وعلى الرغم من أنّ حمل Hathaway لم يتجاوز عمره الـ3 أشهر، فإنها بدأت بتحضيرات استقبال مولودها الأول، الذي سيشغلها عن العالم، حسب ما قال أحد المقرّبين منها.

Hathaway و Shulman الذي يكبرها بعام واحد فقط وهو بعيد عن الشهرة والأضواء، تزوّجا في عام 2012، بعد علاقة دامت 4 سنوات.

يُشار إلى أنّ Anne Hathaway قالت في وقت سابق إنّها لم تستطع تحمّل الشهرة وبقائها تحت الأضواء، مشيرة إلى أنّ ذلك دفعها إلى التوتّر، برغم محاولة البعض التخفيف عنها والطلب إليها التصرّف على طبيعتها، إذ إنّها لم تكن تعرف طبيعتها كيف كانت، كما لم تكن تدري كيفية التصرّف، ما أفسد حياتها.

آن هاثاواي تعشق ركوب الدراجة...