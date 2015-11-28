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سامو زين في المستشفى ومحبوه يدعون له

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السبت 28-11-2015 15:41

دخل مساء أمس المطرب سامو زين أحد مستشفيات القاهرة بسبب أزمة صحية عنيفة ألمّت به، ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيلها.
وبمجرّد نشر صورة لسامو في المستشفى، انهالت الدعوات من محبيه له بالشفاء.
الممثل عمرو سعد دعا لسامو بالقول، بعدما نشر صوره له: "أرجو منكم الدعاء للفنان الجميل سامو زين وأتمنى له الشفاء العاجل".
ونشر المطرب رامي صبري صورة لسامو، وعلّق بالقول: "ألف حمد الله على سلامتك يا سامو، إن شاء الله تقوم بألف سلامة."
وتمّ تدشين هاشتاق سلامتك سامو زين، الذي أطلقة محبّوه، ودخل ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر.

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