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بعد وفاة محاميها في قضية التوأمين، ما هو السرّ الذي كشفته زينة؟

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السبت 28-11-2015 16:03

توفي محمد الدكر، محامي الممثلة زينة في قضيته الشهيرة ضد الفنان أحمد عز، مساء أمس. وبمجرد وصول الخبر إلى زينة نعته عبر انستقرام، بعدما نشرت صورة له، وقالت: "اللهم اغفر لمحمد عبد الله الدكر وارحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله،ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد".
وأضافت: "الله يرحمك كلها خسرت أستاذًا عظيمًا إنسانًا عالمًا فقيهًا، مهما قلت مش كفاية والله العظيم عمري ما شفت بأخلاقه وعلمه، وعلى فكره أستاذ محمد الدكر ما خدش مني أتعاب مقابل القضية اللي كسبها الله يرحمه".
ويعدّ الدكر، الذي توفي بسبب أزمة قلبية، من أشهر محامي الأحوال الشخصية في مصر، ويقام عزاؤه اليوم بمسجد عمر مكرم.

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