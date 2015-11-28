صفعة مدوّية لأول حفل لسعد لمجرد في مصر

على الرغم من أنّ حفل الـ17 من ديسمبر المقبل المزمع إقامته في "بورتو كايرو مول" سيكون الإطلالة الأولى لسعد لمجرد على جمهوره المصري مباشرة، فإن الشركة المنظمة قد تتسبب بخروج الحفل بشكل غير لائق بالجماهيرية العربية التي حققها المطرب صاحب الأغنية الشهيرة "أنت معلم"، خصوصاً أنه يخذل أمنية الكثيرين، بعد أن تحول إلى بيزنس. وأوضحت الشركة المنظمة أن الدعوات الخاصة بالحفل ينبغي أن تُشترى من محلات بورتو كايرو، بقيمة 200 جنيه مصري، أو الجلوس بالمبلغ نفسه في أحد مطاعم وكافيهات بورتو، على أن يحصل الشخص في المقابل على دعوة، ما يُعتبر أسلوباً غير لائق، وقد ساهم في تحويل الحفل إلى بيزنس.

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