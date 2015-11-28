أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل تنقذ بيرين سات مسلسل "السلطانة كوسيم" من الإيقاف؟

Google+ Print

السبت 28-11-2015 19:28

بيروت_ سيدتي نت

لم يكنّ صنّاع مسلسل "السلطانة كوسيم" يتوقّعون بأسوأ الحالات أن يفشل مسلسلهم في تحقيق نسبة المشاهدة المطلوبة، ما جعلهم يغامرون ويعرضونه مساء الخميس، مقابل مسلسل "وادي الذئاب" لبطله نجاتي شاشماز الشهير بـ "مراد علم دار"، والذي يؤدي دوره بنجاح ساحق منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن نتائج "الرايتينغ" الأسبوعي أظهرت أنّ "السلطانة كوسيم" في ورطة حقيقيّة.
فقد احتلّ المسلسل مساء الخميس الماضي، المرتبة التاسعة بين المسلسلات المعروضة في تركيا، ما جعل صفحته الخاصّة على الفايسبوك، تلمّح إلى إمكانيّة توقيفه قريباً.
وفي حال لم يتمكّن المسلسل من تحقيق نسبة مشاهدة مطلوبة، فقد يكون الإيقاف القسري مصيره، وهو ما يخشاه صنّاع العمل، الذي يعوّلون على الممثلة بيرين سات لرفع مستوى المشاهدة، إذ أنّها ستلعب دور السلطانة كوسيم في المرحلة الثانية من عمرها، أي بعد عشر حلقات.
وفي حلقته الثالثة، يبدو المسلسل في مأزق حقيقي وأمام صنّاعه خياران لا ثالث لهما، إمّا تغيير موعد عرضه لعجزه عن منافسة "وادي الذئاب"، وإما الانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية من عمر السلطانة كوسيم لتلعب دورها بيرين سات، التي تحظى أعمالها بنسبة مشاهدة عالية.
يذكر أنّ الصحافة التركيّة التقت بيرين سات بعد عرض الحلقة الثالثة أثناء تسوّقها في اسطنبول، وطرحت عليها سؤالاً عن موقفها من الفشل الذي يحظى به المسلسل، فرفضت الرد مكتفية بتحية الصحافيين الذين رجّحوا أن يكون السبب العقد الذي وقّعته مع شركة الإنتاج، والذي يحظّر عليه الحديث عن المسلسل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي