هل تنقذ بيرين سات مسلسل "السلطانة كوسيم" من الإيقاف؟

بيروت_ سيدتي نت

لم يكنّ صنّاع مسلسل "السلطانة كوسيم" يتوقّعون بأسوأ الحالات أن يفشل مسلسلهم في تحقيق نسبة المشاهدة المطلوبة، ما جعلهم يغامرون ويعرضونه مساء الخميس، مقابل مسلسل "وادي الذئاب" لبطله نجاتي شاشماز الشهير بـ "مراد علم دار"، والذي يؤدي دوره بنجاح ساحق منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن نتائج "الرايتينغ" الأسبوعي أظهرت أنّ "السلطانة كوسيم" في ورطة حقيقيّة.

فقد احتلّ المسلسل مساء الخميس الماضي، المرتبة التاسعة بين المسلسلات المعروضة في تركيا، ما جعل صفحته الخاصّة على الفايسبوك، تلمّح إلى إمكانيّة توقيفه قريباً.

وفي حال لم يتمكّن المسلسل من تحقيق نسبة مشاهدة مطلوبة، فقد يكون الإيقاف القسري مصيره، وهو ما يخشاه صنّاع العمل، الذي يعوّلون على الممثلة بيرين سات لرفع مستوى المشاهدة، إذ أنّها ستلعب دور السلطانة كوسيم في المرحلة الثانية من عمرها، أي بعد عشر حلقات.

وفي حلقته الثالثة، يبدو المسلسل في مأزق حقيقي وأمام صنّاعه خياران لا ثالث لهما، إمّا تغيير موعد عرضه لعجزه عن منافسة "وادي الذئاب"، وإما الانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية من عمر السلطانة كوسيم لتلعب دورها بيرين سات، التي تحظى أعمالها بنسبة مشاهدة عالية.

يذكر أنّ الصحافة التركيّة التقت بيرين سات بعد عرض الحلقة الثالثة أثناء تسوّقها في اسطنبول، وطرحت عليها سؤالاً عن موقفها من الفشل الذي يحظى به المسلسل، فرفضت الرد مكتفية بتحية الصحافيين الذين رجّحوا أن يكون السبب العقد الذي وقّعته مع شركة الإنتاج، والذي يحظّر عليه الحديث عن المسلسل.