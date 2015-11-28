أخبار المغرب اليوم.. اعتقال خلية إرهابية ترتبط بتنظيم داعش الإرهابى

ركزت أخبار المغرب اليوم على بيان وزارة الداخلية حول اعتقال خلية إرهابية ترتبط بتنظيم داعش، وتناولت أخبار المغرب اليوم انتقاد أحد النشاط لاستمرار سياسة التطبيع مع إسرائيل.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن قوات الأمن اعتقلت فى مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر مغربيا وتركيين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابى.

ونقلت أخبار المغرب اليوم بيان الداخلية المغربية فى بيان ان سبب الاعتقال الرئيسى للمواطنين التركيين وشريكهما المغربى هو تورطهم "فى عمليات اختلاس المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، وذلك باستعمال معدات تقنية متطورة".

>وركزت اخبار المغرب على بيان الداخلية الذى كشف عن "عملية القبض على المواطنين التركيين من الموالين لما يسمى بتنظيم داعش، إذ سبق لأحدهما أن أقام بأحد معسكراته المتواجدة بريف حماه بسوريا، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة، كما شارك ضمن صفوفه فى معارك قتالية ضد الجيش السورى".

ونقلت أخبار المغرب اليوم انتقاد الناشط الحقوقى سيون أسيدون، لاستمرار الرباط فى سياسة التطبيع مع إسرائيل، وتوجه بانتقادات لاذعة للحكومة المغربية حول استمرار ما وصفها حالات التطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلى في عدد من المجالات، مضيفا أن "المجال المغربي مخترق صهيونيا منذ زمن رغم التعاطف المغربى الشعبي مع فلسطين عبر التظاهرات الكبيرة".