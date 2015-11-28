أخبار فلسطين اليوم.. إسماعيل هنية يصف جون كيرى بـ"الوزير الإرهابى"

ركزت أخبار فلسطين اليوم على وصف القيادى بحماس إسماعيل هنية لوزير خارجية أمريكا جون كيرى بأنه "إرهابى"، كما تناولت أخبار فلسطين اليوم زيادة عدد العاطلين من الشباب الفلسطينى.

وصف نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إسماعيل هنية، وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى بأنه "وزير إرهابى"، وأن محاولات إسرائيل خلق فلسطينى جديد بعيد عن قضيته باءت بالفشل.

> قال نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إن "كيرى الذى يصف عمليات الانتفاضة الفلسطينية بالإرهابية فى الواقع هو الوزير الإرهابى".

وأضاف: "الانتفاضة الفلسطينية معبرة عن قانون سمائى وأرضى لشعب يناضل من أجل نيل الحرية والعودة والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى عن أرضه وليست إرهابا".

وبرز فى اخبار فلسطين اليوم اتهام هنية لجون كيرى بسعيه إلى وأد الانتفاضة الفلسطينية خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل والأراضى الفلسطينية الأسبوع الماضى، معتبرا أن الوزير الأمريكى "فشل تماما فى مساعيه".

واعتبر القيادى فى حماس أن ما تشهده الضفة الغربية والقدس من موجة توتر مستمرة مع إسرائيل "لن تتوقف بل هى تحول استراتيجى وتأثيراتها ستتعدى المنطقة العربية والإسلامية".

ومن بين اخبار فلسطين اليوم اعلان مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، اليوم السبت، عن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل خلال الشهور الماضية فى فلسطين، والتى وصلت إلى 30 الف عاطل عن العمل فى 3 أشهر فقط.

وقال المرصد فى بيان له: وفقا لبيانات مسح القوى العاملة الصادرة عن جهاز الاحصاء المركزى الفلسطينى التى أشارت الى ارتفاع مؤشرات البطالة بين الفلسطينيين فى الربع الثالث من العام 2015 وخسر سوق العمل الفلسطينى ما يقارب 30 الف وظيفة.