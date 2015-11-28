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خارجية البحرين تستدعى القائم بالأعمال الإيرانى احتجاجا على تصريحات خامنئى

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خارجية البحرين تستدعى القائم بالأعمال الإيرانى احتجاجا على تصريحات خامنئى خارجية البحرين تستدعى القائم بالأعمال الإيرانى احتجاجا على تصريحات خامنئى
استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى المملكة بالإنابة حميد شفيع زاد وذلك على خلفية التصريحات الصادرة عن المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى مؤخراً.

وذكرت وكالة أنباء البحرين " بنا" اليوم السبت أن السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، وكيل وزارة الخارجية البحرينية قام بتسليم القائم بالأعمال الإيرانى مذكرة احتجاج رسمية على هذه التصريحات، مؤكداً أنها تعد تدخلاً سافراً فى الشأن الداخلى وتعدياً مرفوضاً على سيادة واستقلال مملكة البحرين، فضلاً عن كونها تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ الامم المتحدة.

واوضح السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله أن ما صدر من تصريحات يجافى الحقيقة وينافى الواقع، مطالبا بالتوقف فوراً عن مثل هذه التصريحات التى تحمل تحريضاً صريحاً وتعكس اصراراً واضحاً على إشاعة الفتنة والتوتر فى المنطقة والتركيز بدلاً عن ذلك فى المسارات التى تؤدى إلى تحسين أوضاع الشعب الإيرانى الصديق.

وشدد وكيل وزارة الخارجية على ضرورة الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للمملكة واحترام سيادتها واستقلالها، والتقيد بمبادئ حسن الجوار وقواعد التعامل الدولى بين الدول ذات السيادة، مؤكداً أن مملكة البحرين لن تتوان مطلقاً عن اتخاذ كل ما من شأنه حماية مصالحها والمحافظة على أمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها .

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