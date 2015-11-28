أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إردوغان: قمة المناخ فرصة لحل المشاكل مع روسيا

Google+ Print
إردوغان: قمة المناخ فرصة لحل المشاكل مع روسيا إردوغان: قمة المناخ فرصة لحل المشاكل مع روسيا

أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم السبت، إن قمة التغير المناخي المقررة في باريس هذا الأسبوع قد تمثل فرصة لرأب الصدع الذي أصاب العلاقات مع موسكو بعدما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية، يوم الثلاثاء الماضي.

وسبق لإردوغان القول إنه لن يعتذر عن حادث الطائرة الذي أسفر عن مقتل أحد طياريها الاثنين وبعده رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا من إردوغان بهذا الشأن.

لكن موسكو ردت بعقوبات اقتصادية على تركيا وأوقفت العمل بنظام السفر بدون تأشيرة بين البلدين.

وبحسب رويترز قال إردوغان في مقابلة تلفزيونية في مدينة باليكشهير بغرب تركيا “الأحداث التي وقعت مؤخرًا أصابتنا بالحزن.” لكنه لم يصل لدرجة الاعتذار الذي طالبت به روسيا.

كان إردوغان قال قبل ذلك إن تركيا تستحق اعتذارًا من روسيا لأن الطائرة الروسية اخترقت المجال الجوي التركي.

وقال إردوغان “يوم الإثنين في باريس ستكون هناك قمة عالمية للمناخ.. قد تكون هذه فرصة لإصلاح علاقاتنا مع روسيا، المواجهة لن تسعد أحدًا، تركيا مهمة لروسيا بقدر أهمية روسيا لتركيا.

وقال نعمان كورتولموش المتحدث باسم التركية إن أنقرة تدرس إجراءات في ضوء الخطوات الانتقامية من جانب روسيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى