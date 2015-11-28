إردوغان: قمة المناخ فرصة لحل المشاكل مع روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم السبت، إن قمة التغير المناخي المقررة في باريس هذا الأسبوع قد تمثل فرصة لرأب الصدع الذي أصاب العلاقات مع موسكو بعدما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية، يوم الثلاثاء الماضي.

وسبق لإردوغان القول إنه لن يعتذر عن حادث الطائرة الذي أسفر عن مقتل أحد طياريها الاثنين وبعده رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا من إردوغان بهذا الشأن.

لكن موسكو ردت بعقوبات اقتصادية على تركيا وأوقفت العمل بنظام السفر بدون تأشيرة بين البلدين.

وبحسب رويترز قال إردوغان في مقابلة تلفزيونية في مدينة باليكشهير بغرب تركيا “الأحداث التي وقعت مؤخرًا أصابتنا بالحزن.” لكنه لم يصل لدرجة الاعتذار الذي طالبت به روسيا.

كان إردوغان قال قبل ذلك إن تركيا تستحق اعتذارًا من روسيا لأن الطائرة الروسية اخترقت المجال الجوي التركي.

وقال إردوغان “يوم الإثنين في باريس ستكون هناك قمة عالمية للمناخ.. قد تكون هذه فرصة لإصلاح علاقاتنا مع روسيا، المواجهة لن تسعد أحدًا، تركيا مهمة لروسيا بقدر أهمية روسيا لتركيا.

وقال نعمان كورتولموش المتحدث باسم الحكومة التركية إن أنقرة تدرس إجراءات في ضوء الخطوات الانتقامية من جانب روسيا.