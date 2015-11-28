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تطوير 15 مدرسة لغات ببنى سويف ضمن مشروع "التعليم أولا"

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تطوير 15 مدرسة لغات ببنى سويف ضمن مشروع "التعليم أولا" تطوير 15 مدرسة لغات ببنى سويف ضمن مشروع "التعليم أولا"
أكد ثروت محمد عبدالعزيز وكيل مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، موافقة مسئولى مشروع "التعليم أولا" بالوزارة على تطوير 15 مدرسة رسمية للغات بالمحافظة، من خلال إجراء أعمال الصيانة وكذلك تزويد تلك المدارس بمجموعة من البرامج التدريبية والتنموية للمساهمة فى تحسين أدائها.

جاء ذلك عقب توقيعه اليوم بروتوكول تعاون بالإنابة عن وكيل وزارة التعليم ببنى سويف، مع مسئولى مشروع (برنامج التعليم أولاً) لتطوير المدارس الرسمية للغات وذلك بمقر مديرية التعليم بمدينة بنى سويف، فى حضور الدكتور أحمد حشيش رئيس مركز إعداد القادة بالوزارة والدكتور محمود حمزة المسئول التنفيذى للمشروع.

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