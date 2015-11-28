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بالصور.. محافظ أسوان يتفقد أعمال القافلة الطبية للعيون فى مستشفى الرمد

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بالصور.. محافظ أسوان يتفقد أعمال القافلة الطبية للعيون فى مستشفى الرمد بالصور.. محافظ أسوان يتفقد أعمال القافلة الطبية للعيون فى مستشفى الرمد
تفقد مصطفى يسرى، محافظ أسوان، اليوم السبت، أعمال القافلة الطبية للعيون التى تنظمها جمعية المنار الخيرية بأسوان بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة والطوارئ بالقاهرة، وأيضاً مركز المغربى للعيون بالقاهرة، وذلك بمستشفى الرمد بمدينة أسوان بمشاركة 9 أطباء ومساعديهم من أساتذة واستشاريين، حيث تقدم خدماتها للمواطنين مجاناً سواء للكشوفات الطبية أو العمليات الجراحية أو العلاج.

وقد رافق المحافظ الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأسوان والدكتور إيهاب أبو على استشارى العيون وزميل كلية الجراحين البريطانيين ومدير مشروع قوافل الأمل بمؤسسة الإغاثة والطوارئ والدكتور عبد الله محمود مدير عام مستشفى الرمد ومحمود سيد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة جمعية المنار الخيرية بأسوان.

وخلال جولته، أشاد محافظ أسوان بالدور الإنسانى والمجتمعى الذى تقوم به مؤسسة الإغاثة والطوارئ وأيضاً جمعية المنار فى توفير خدمة طبية متكاملة لمرضى العيون بالمحافظة، وتحمل تكلفة الكشف والعمليات الجراحية وأيضاً العلاج مما يعد نموذجاً مشرفاً للعمل الوطنى البناء والايجابى والذى يعود بالنفع على البسطاء ومحدودى الدخل، وهو الذى يساهم بشكل كبير فى وقوف مؤسسات المجتمع المدنى مع الجهود الحكومية لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

ووجه الدعوة لمسئولى القافلة الطبية بتنظيم المزيد من هذه القوافل داخل أسوان خلال الأشهر القادمة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمرضى للتخفيف عن كاهلهم من السفر إلى القاهرة والمحافظات الأخرى لإجراء العمليات الجراحية فى هذا المجال الطبى، وخاصة أن القافلة الطبية تضم كوكبة من الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين المتميزين.

ومن جانبه قدم الدكتور إيهاب أبو على شكره لمحافظ أسوان والمسئولين بمستشفى الرمد على تقديم كافة أوجه التعاون والتسهيلات لإنجاح القافلة الطبية التى استهدفت خلال عملها على مدار يومى 27، و 28 نوفمبر الجارى إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية لنحو 250 حالة مرضية بجانب إجراء 90 عملية جراحية لعمليات المياه البيضاء، مؤكداً على أن مؤسسة الإغاثة والطوارئ على استعداد لعقد برتوكول تعاون مع محافظة أسوان لتنظيم القوافل الطبية خلال الفترة القادمة، وخاصة فى ظل وجود مستشفى الرمد بأسوان والتى يوجد بها العديد من التجهيزات الطبية التى ساهمت بشكل مباشر فى إجراء أعمال القافلة على الوجه الأكمل.

وفى نفس السياق، أوضح محمود سيد بأن محافظ أسوان وافق على إجراء العمليات بمستشفى الرمد، بجانب توفير الإقامة والتنقلات للفريق الطبى المشارك فى القافلة، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق لتنظيم قافلة طبية أخرى للعيون فى يناير القادم، على أن يسبق ذلك التنسيق مع مديرية الصحة بأسوان لتجهيز الملفات الطبية الخاصة بالحالات من خلال جمعية المنار لتنمية المجتمع بمنطقة السيل الريفى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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