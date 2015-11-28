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6 خطوات لتوضيب خزانتك استقبالاً للشتاء

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السبت 28-11-2015 18:45

مع اقتراب موسم البرد، لا بدّ من إعادة ترتيب خزانتك، وذلك من خلال اتباع الخطوات العملية الآتية:

1- أفرغي خزانتك من الملابس كافة، لتسهيل تنظيفها ومسح الغبار العالق بين الرفوف، كما في الجوارير الداخلية.
2- قومي بجمع ملابسك الصيفية، إذا كانت المساحة الخاصّة بالملابس محدودة، وخزنيها في صناديق، وضعيها على ظهر الخزانة. في هذا الإطار، لا بد من التخلّص من الملابس التي لم تعودي ترتدينها، من خلال التبرع بها، لتوفير مساحة أكبر.
3- رتّبي ملابسك داخل الخزانة حسب النوعيات المماثلة والألوان المتناسقة. مثلاً: يمكنك طيّ سروايل "الجينز" فوق بعضها، وتوضيب الكنزات داكنة اللون على نفس الرف من الخزانة. ويفضّل، في هذا السياق، فصل الملابس الرسمية التي لا تستخدم بشكل دوري عن تلك العملية.

4- اطوي الملابس من الأكبر حجماً إلى أصغره، وعلّقي الملابس من الأطول الى الأقصر.
5- قومي بتوضيب الأحذية الرسمية في الصناديق الخاصة بكلّ منها، على أن توضع تلك اليومية في متناول اليد.
6- احفظي المعاطف الثقيلة في خزانة منفصلة في مدخل المنزل، مما يسهّل عليك ارتداءها عند مغادرة المنزل.

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سيدتي