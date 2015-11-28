بالصور معسكر الأهلي - ظهور ضياء السيد.. والشرطة تؤمن البعثة

أكد أيمن يونس عضو اللجنة الفنية المسؤولة عن اختيار المدير الفني الجديد للزمالك أن اجتماع اللجنة تأجل ليوم الأحد بسبب وجود سير ذاتية جديدة.

وكان من المقرر أن يتم اجتماع اللجنة يوم السبت للنظر في السير الذاتية للمرشحين لتولي تدريب الزمالك.

وقال يونس لـFilGoal.com "الاجتماع تم تأجيله من اليوم إلى غدا الأحد بسبب تلقينا لسير ذاتية جديدة".

وأضاف "بالنسبة لباكيتا فهو لم يستبعد كما يشاع وكذلك المدربين البرازيليين.. نحن لن ننظر للجنسية العبرة ستكون في السيرة الذاتية وهل هو مدرب جيد أم لا".

وأردف "هناك الكثير من المدربين الجيدين لم يلعبوا كرة القدم ولذلك العبرة بالنسبة لنا أن يكون ممتازا".