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مدرب الزمالك - حازم إمام لـ في الجول: هذا هو مفتاح اختياري للمدير الفني الجديد

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مدرب الزمالك - حازم إمام لـ في الجول: هذا هو مفتاح اختياري للمدير الفني الجديد مدرب الزمالك - حازم إمام لـ في الجول: هذا هو مفتاح اختياري للمدير الفني الجديد

ما هي الميزة الأهم التي يجب توافرها في مدرب الزمالك الجديد والتي يبحث عنها؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه الثعلب الصغير حازم إمام.

الزمالك شكل لجنة فنية من رموز القلعة البيضاء للوصول إلى أنسب اسم أجنبي لقيادة الفريق.

لجنة شهد تتواجد حازم إمام وأيمن يونس فيلسوف الكرة المصرية إلى جانب إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور.

طالع - أيمن يونس يتحدث لـ في الجول عن العبرة في اختيار المدرب الجديد

وبعد الحديث مع أيمن يونس تطرقنا للحديث مع حازم إمام حول أخر تطورات بحث الزمالك وعن ماذا يُفضل في المدرب الجديد.

وقال حازم إمام لـFilGoal.com: "حتى الآن نحن في مرحلة متابعة ومناقشة السير الذاتية المقدمة".

وعن ماذا يُفضل في المدرب الجديد قال حازم إمام من وجهة نظره: "أهتم للغاية بعلاقة المدرب بلاعبي فريقه. وكيفية تعامله مع اللاعبين في المواقف المختلفة. هذا هو المفتاح بالنسبة لي".

وأوضح "بالحديث عن أي مرشح أسأل عن طريقة تعامله مع اللاعبين نفسيا. إلى جانب قوة شخصية والتي يكفي ذكر اسمه لمعرفتها".

وأتم "هذه هو المفتاح بالنسبة لي في رؤيتي للمدرب الجديد للزمالك".

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