انسى مشروبات الطاقة.. ملعقة سكر أثناء التدريب مفتاح نجاح الرياضيين

توجد الكثير من الوسائل التى يستخدمها الرياضيون لتعزيز أدائهم خلال الأنشطة البدنية والرياضية التى يمارسونها ومن أبرزها: مشروبات الطاقة ومشروب الجلوكوز.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة باث البريطانية أن الوسيلة الأمثل لتعزيز الأداء البدنى للرياضيين خلال الأنشطة البدنية التى تحتاج إلى مجهود ضخم مثل ماراثونات الجرى وسباق الدرجات هو تناول ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

وقام الباحثون باختبار العديد من الوسائل المختلفة لتحسين أداء الرياضيين، وثبت أن إضافة سكر المائدة إلى المياه هى الوسيلة الأفضل للحصول على أحسن أداء رياضى وهى تتفوق على مشروبات الطاقة، نظراً لاحتوائها على سكر السكروز وليس الجلوكوز.

ويتميز السكروز بأنه يمتص بسهولة من داخل الأمعاء، وكما أنه يعزز قدرة الأشخاص على أداء الأنشطة الرياضية بسهولة ويسر، كما أنه لا يسبب أى مشاكل للأمعاء كما هو الحال مع سكر الجلوكوز.

وعن الجرعة الأمثل التى يجب أن يتناولها الأشخاص خلال الأنشطة الرياضية التى تستغرق أكثر من ساعتين ونصف، أكد الباحثون أنه من الممكن أن يتناولوا ما يقرب من 90 جراماً من السكر فى الساعة، بحيث أن يحتوى كل لتر على 80 جرام سكر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "American Journal of Physiology - Endocrinology & Metabolism"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.