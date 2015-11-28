مقتل وإصابة 12 مدنيا جراء سقوط قذائف عشوائية بمدينة بنغازى

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون ،جراء سقوط قذائف عشوائية على منطقتى أرض زواوة والسلمانى بمدينة بنغازى .

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي،فاديا البرغثى ،فى تصريح مساء اليوم السبت،لوكالة أنباء الشرق الأوسط،إن المستشفى استقبل اليوم جثمان قتيل ، يدعى طارق الورفلى ،و11 جريحا ، حالتهم بين الخفيفة والمتوسطة، جراء سقوط عدة قذائف على منطقتى زواوة والسلمانى .

وأضافت البرغثي،أن جثمان الورفلى عرض على الطب الشرعى الذى صرح بدفنه،لافتة أن الجرحى قدمت لهم الإسعافات الأولية،وغادر ثمانية منهم المستشفى وهناك حالة تحت الملاحظة الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد سقوط قذائف عشوائية بمناطق متفرقة ،ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.