أخبار ليبيا اليوم.. شكرى يلتقى المبعوث الأممى الجديد لبحث الأزمة بالبلاد

>ركزت أخبار ليبيا اليوم، السبت، على لقاء سامح شكرى بالمبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا، فيما تناولت بيان رئيس البرلمان حول قتلى بنغازى.

والتقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم، بالمبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا، مارتن كوبلر، خلال الزيارة الأولى للمبعوث الدولى لمصر عقب توليه المنصب الجديد منذ قرابة شهر.

ومن المقرر أن يبحث مارتن كوبلر مع الوزير سامح شكرى تطورات الأوضاع فى ليبيا، فى ظل تعثر توافق الأطراف حول حكومة الوفاق الوطنى.

>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لقطاعات الصحة فى البلاد بتوفير العناية اللازمة لضحايا القصف العشوائى فى مدينة بنغازى، وإرسال الحالات الصعبة التى يستعصى التعامل معها فى مستشفيات ليبيا إلى الخارج للعلاج فورًا.

وركزت اخبار اليوم كان رئيس مجلس النواب تقدم بأحر التعازى وصادق المواساة لعائلات ضحايا القصف العشوائى من قبل التنظيمات الإرهابية فى مدينة بنغازى، وفق ما صرح به المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب، فتحى المريمى.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم إدانة الحكومة المؤقتة استهداف محطة كهرباء شمال ?‏بنغازى صباح أمس الجمعة بأكثر من عشر قذائف من قبل الجماعات الإرهابية.

وذكرت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى، فى بيان صحفى، إنها "تابعت العمل الإرهابى الجبان الذى يكمن فى استهداف محطة شمال بنغازى بأكثر من عشر قذائف، الأمر الذى نتج منه خروج عدد من وحدات التوليد، مما اضطر الشركة إلى عملية طرح الأحمال على الشبكة الشرقية بحسب المتاح إليها".