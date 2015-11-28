عقب اقتحام الشئون الاجتماعية بقرية المعابدة.. محافظ أسيوط يتدخل لحل التزاحم بمشروع التكافل

أصدر محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقي، تعليماته بحل مشكلة تكدس المواطنين على وحدة الشئون الاجتماعية بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب وتحديد مواعيد لحضور المواطنين بالقرى المشتركة في المشروع بنفس الوحدة وبمقر نقطة شرطة قرية المعابدة لمنع تزاحم المواطنين وضمانًا لاستكمال المشروع بالشكل اللائق، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط لتسهيل الخدمات للمواطنين ومنع حدوث أي مشاحنات نتيجة التزاحم الشديد والإقبال من المواطنين على التسجيل بالبرنامج.

يأتي هذا على خلفية تزاحم أكثر من 6 آلاف شخص على الوحدة الاجتماعية بقرية المعابدة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة على خلفية انتشار بعض الاشاعات المسبقة عن اقتراب موعد انتهاء التسجيل، وهو نهاية الشهر الجاري علمًا بأن الوحدة الاجتماعية قامت بوضع إعلانات إرشادية وإعلانات عن أن مدة تسجيل البيانات بالمشروع مفتوحة.

وكان التزاحم الشديد وعدم استجابة المواطنين لتعليمات وتوجيهات رئيسة الوحدة، أدت إلى تعدي المواطنين على موظفي الوحدة بالسب والقذف واقتحامها وإلقاء الأوراق التي جرى تسليمها بالشارع.

وبإبلاغ محافظ أسيوط أصدر تعليماته بتشكيل لجنة من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ورئيس مركز أبنوب ومأمور مركز الشرطة وكبار العائلات بالقرية وتم حل المشكلة على الفور وتخصيص مكان داخل نقطة شرطة المعابدة لتلقي الأوراق من المواطنين وتنظيم تلقي الأوراق من خلال تحديد أيام لكل قرية وهى الأحد والإثنين لحضور مواطني قرية المعابدة الشرقية والثلاثاء لحضور مواطني قرى المعابدة الغربية والأربعاء لإنجاز عمل الوحدة والخميس لحضور مواطني قرية شقلقيل والتزام المواطنين بالشروط الخاصة للتقديم في المشروع وعمل لافتات لذلك.