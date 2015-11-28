أحمد مكي يستجيب لنداء ماما نجوى في بيت العائلة

كتبت – إنجي لطفي

> كشف مصدر من فريق إعداد برنامج بيت العيلة مع نجوى إبراهيم عن استجابة الفنان أحمد مكي لطلب ماما نجوى باصطحابه لزيارة أطفال مستشفى سرطان الأطفال.

وقال المصدر إن ماما نجوى تلقت مكالمة من أحمد مكي أكد من خلالها على قبوله المبادرة، واعدًا أن يلبيها خلال الأيام القليلة القادمة بعد شفائه من وعكة صحية ألمت به مؤخرًا.

وأثنت نجوى إبراهيم على استجابة مكي متمنية أن يكون ذلك سلوك كل النجوم، على أن يقوموا بأدوار اجتماعية وتنموية وخيرية تتناسب مع مكانتهم كقدوة عند محبيهم.

> وقالت ماما نجوى أنها في انتظار وفاء “مكي” بوعده وأن الحلقات القادمة من بيت العيلة ستشهد العديد من المفاجآت .

المعروف أن النجم العالمي جوني ديب كان قد قام بزيارة لإحدى مستشفيات السرطان استجابة لأمنية طفلة مصابة بالسرطان مرتديا ملابس شخصية القرصان جاك سبارو التي جسدها في فيلمه الأشهر قراصنة الكاريبي، وهو ما دفع نجوى ابراهيم لطلب نفس الشئ من أخمد مكي مداعبة إياه بأنها ستستعين بجوني ديب لو لم يوافق، وهو ما جعل مكي يتلقى العديد من الاتصالات التي دفته للقيام بالمبادرة المتوقع لها الأسبوع القادم.