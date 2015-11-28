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«شرطة الأقصر» تقدم العزاء في طلعت شبيب ونقل الضابط لحين انتهاء التحقيقات

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«شرطة الأقصر» تقدم العزاء في طلعت شبيب ونقل الضابط لحين انتهاء التحقيقات «شرطة الأقصر» تقدم العزاء في طلعت شبيب ونقل الضابط لحين انتهاء التحقيقات

ترأس مدير أمن الأقصر وفد كبير من ضباط المديرية لتقديم واجب العزاء في ” طلعت شبيب”.

قال مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، إن اللواء عصام الحملي مدير الأمن سيتوجه على رأس وفد كبير يضم عددًا من الضباط والأفراد إلى ديوان منطقة العوامية لتقديم واجب العزاء في المواطن طلعت شبيب 47 عامًا، الذي توفى داخل قسم شرطة الأقصر.

في السياق ذاته أشار المصدر إلي أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أصدر قرار بنقل الملازم أول باهر طه محمد، الضابط بقسم شرطة الأقصر إلى فرع البحث الجنائي بمركز إسنا لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة.

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