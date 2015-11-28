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الإعلان عن عملية لتحرير الجهة الغربية لمدينة تعز

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الإعلان عن عملية لتحرير الجهة الغربية لمدينة تعز الإعلان عن عملية لتحرير الجهة الغربية لمدينة تعز
أعلن المجلس العسكرى بمحافظة تعز قبل قليل عن بدء عملية تحرير الجبهة الغربية من المدينة بقيادة العميد صادق سرحان رئيس المجلس .

واكد المجلس أن قوات الجبش والمقاومة حرروا مناطق الحصب والبعرارة وتبة قاسم ووادى الدحى فى مدة قصيرة وسط فرار لميليشيات الحوثيين وصالح ..مشيرا الى أن العملية ستشمل تحرير المناطق الغربية كاملة والاتجاه لاستكمال تحرير المدخل الشرقى لفك الحصار عن مدينة تعز.

وذكر المركز الاعلامى للمجلس أن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى القائد الاعلى للقوات المسلحة اتصل بالعميد سرحان للاطلاع على سير العملية كما تصلت قيادة قوات التحالف العربى به لمعرفة سير العمليات .

واشار الى مقتل 2 من عناصر المقاومة فى العملية فيما سقط عشرات القتلى من الميليشيات، وتأتى هذه العملية فى اليوم الخامس عشر لانطلاق عملية تحرير محافظة تعز من الميليشيات .

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