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حبس عاطلين لقتل طالب قاومهما أثناء الاستيلاء على تليفونه بالإكراه فى الخصوص

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حبس عاطلين لقتل طالب قاومهما أثناء الاستيلاء على تليفونه بالإكراه فى الخصوص حبس عاطلين لقتل طالب قاومهما أثناء الاستيلاء على تليفونه بالإكراه فى الخصوص
أمر محمود سعيد، رئيس نيابة الخصوص، اليوم، السبت، بحبس "عاطلين" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل "طالب" بالرصاص حاول مقاومتهما أثناء سرقتهما لتليفونه المحمول بالإكراه فى أحد شوارع الخصوص.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم الخصوص يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى المطرية بوصول "يوسف ناصر مويس عبد الله حنا" 14 سنة طالب مصاب برش خرطوش بمنتصف البطن وتوفى أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

وأكدت تحريات الرائد أحمد عصر، رئيس مباحث قسم الخصوص، والنقيب محمد الجمل معاون مباحث أن المتهمين وهما كل من "محمد ج ع " سن 27 سنة عاطل، و"عوض س ح " 21 سنة عاطل يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه، وأنهما أثناء الاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه حاول مقاومتهما فقام المتهم الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابة بالمجنى عليه، أودت بحياته.

تم استئذان النيابة العامة وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كان عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وبحوزة الثانى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5987 إدارى قسم الخصوص لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365