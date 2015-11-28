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تجديد حبس ضابط تعدى بالضرب على سائق لخلاف على أولوية المرور بأكتوبر

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تجديد حبس ضابط تعدى بالضرب على سائق لخلاف على أولوية المرور بأكتوبر تجديد حبس ضابط تعدى بالضرب على سائق لخلاف على أولوية المرور بأكتوبر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أول أكتوبر، حبس ضابط شرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى بالضرب على سائق سيارة "سوزوكى" بسبب خلاف على أولوية المرور.

وكشفت تحقيقات النيابة أن السائق كان يباشر مهام عمله فى إيصال أطفال المدارس وأثناء سيره، فوجئ بضابط الشرطة فمر من أمامه قاطعًا عليه الطريق، ما دفع الضابط إلى أن يترجل من سيارته، ويدخل فى مشاجرة معه، وتعدى عليه بالضرب.

ووفقًا لأقوال السائق فى تحقيقات النيابة، فإن ضابط الشرطة هدد السائق بتلفيق قضية إتجار فى مواد مخدرة إذا لم يعتذر له، وفى تلك الأثناء تدخلت الأهالى للتهدئة بين الطرفين.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من سائق السيارة، والذى تضامن معه عدد من الأهالى، وذهبوا معه وأقروا بصحة واقعة تعدى الضابط عليه بالضرب وإهانته، فتم تحرير محضر بالواقعة، واستدعاء الضباط، وفور انتهاء التحقيقات أصدرت النيابة قرارها.

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مصر 365