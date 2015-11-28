محمد بن زايد يبحث مع الرئيس السوداني تعزيز العلاقات الأخوية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة العلاقات الأخوية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في أبوظبي الرئيس عمر حسن أحمد البشير والوفد المرافق له الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لدولة الامارات العربية المتحدة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس السوداني والوفد المرافق له، مشيرا سموه الى ان هذه الزيارة تعزز وتوطد العلاقات الاخوية بين البلدين التى تحظى بدعم ورعاية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية في ظل حرص البلدين لتعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعمل على توثيق علاقاتها التاريخية التي ارسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مع السودان الشقيق وفق مبادئ الاخوة والتعاون والمصالح المشتركة وبما يضمن تحقيق الفائدة المتبادلة للشعبين والبلدين الشقيقين ويعزز التعاون الاقتصادي والتنموي والتجاري والثقافي وغيرها من المجالات الحيوية الهامة.

واستعرض الجانبان عددا من القضايا الاقليمية التي تهم البلدين ومستوى التنسيق والتشاور بين البلدين حولها .

وأكدا الجانبان في هذا الصدد سعي البلدين الى تعزيز علاقات التعاون بينهما واهمية تطويرها خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة التي تشهد منعطفات هامة وخطيرة تهدد امن واستقرار دول وشعوب المنطقة .

وتم خلال اللقاء استعراض جهود التحالف العربي في عملية اعادة الامل في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الحفاظ على امن واستقرار اليمن ودعم حكومته الشرعية ومساعدة الشعب اليمني في اعادة بناء مؤسساته الوطنية التي هدمها المتمردون وحلفاؤهم .

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على جهود القوات المسلحة السودانية في التحالف العربي ومشاركتها بفاعلية في تحقيق اهداف التحالف في استقرار اليمن والتصدي للتحديات الامنية والاطماع الاقليمية التي تهدد الجميع .

من جانبه أعرب فخامة الرئيس البشير عن تقديره للدور البناء الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة في دعم القضايا العربية وخاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية .

وأكد استعداد السودان للوقوف بجانب كل ما من شانه ان يحفظ مكونات النسيج العربي ويدعم وحدة الصف ويدفع بالتنمية العربية الى افاق افضل وبما يخدم التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي للشعوب العربية.

وأكد الجانبان اهمية بناء استراتيجية عربية تضمن مواجهة التحديات وتضافر الجهود والتنسيق والتي من شانها ان تحفظ امن واستقرار المنطقة.

وشددا على محاربة التطرف والارهاب والقضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى الى اراقة الدماء وقتل الابرياء ونشر الفوضى والتخريب والدمار .

و تناول اللقاء مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان وعدد من المسؤولين .

ويرافق الرئيس السوداني وفد يضم معالي البرفسور إبراهيم الغندور وزير الخارجية ومعالي بدر الدين محمود عباس وزير المالية ومعالي المهندس معتز موسى عبد الله وزير الكهرباء والموارد المالية ومعالي الدكتور فضل عبد الله فضل وزير الدولة برئاسة الجمهورية ومعالي الفريق طه الحسين وزير الدولة مدير مكتب الرئيس وسعادة محمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة وعددا من المسؤولين.