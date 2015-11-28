الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا خاصة مع المساء على المناطق الشمالية والشرقية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا فوق البحر وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا مع إنخفاض في درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الداخلية في ساعات الليل والصباح الباكر ويحتمل تشكل الضباب او الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة غربا.

الرياح .. شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام على اليابسة تصل أحيانا 40 كم/ساعة خلال النهار وتكون شمالية غربية / 30 - 50 / كم/ساعة بوجه عام فوق البحر.

البحر .. مضطرب الموج .. بارتفاع قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن 5 الى 7 و 8 أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة 14:14 ظهرا وأدنى جزر عند الساعة 08:26 .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.



> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 28 21 85 30 .

> دبي 28 22 85 30 .

> الشارقة 30 21 80 30.

> عجمان 28 20 80 35.

> أم القيوين 29 20 80 35 .

> رأس الخيمة 30 19 80 35 .

> الفجيرة 31 23 85 35.

> العين 28 18 85 25 .

> ليوا 29 19 90 25 .

> الرويس 27 20 80 30 .

> السلع 27 19 80 30.

> دلما 27 23 75 35 .

> طنب الصغرى 27 22 75 35 .

> طنب الكبرى 27 22 75 35 .

> أبوموسى 26 22 80 35.