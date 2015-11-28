حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق الدائرى فى الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة الفيوم، بإشراف اللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد بالتعاون مع رجال الشرطة والقوات المسلحة بحملة إزالات مكبرة استهدفت حالات التعدى على الأراضى الزراعية على جانبى الطريق الدائرى بمدينة الفيوم.

بدأت الحملة عملها من ميدان عبد المنعم رياض مروراً بمزلقان الزملوطى وصولاً إلى طريق أسيوط الغربى، وقد تمكنت الحملة من إزالة عدد 19 حالة من حالات التعدى ما بين كافتيريات وأكشاك ومخازن لتشوين الحاصلات الزراعية جميعها مقامة على أراض زراعية بدون ترخيص، على الفور تم إزالتها ومصادرة المواد المستخدمة فى البناء.

وأشار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم إلى أن حملات الإزالة مستمرة لإزالة حالات التعدى ورفع الإشغالات المقامة بدون تراخيص، كما تصاحبها حملات أخرى للنظافة العامة بمختلف الشوارع والميادين حتى نصل بالفيوم إلى المستوى اللائق كونها محافظة سياحية واعدة، مؤكداً أنه ستتم محاسبة المتعدين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.



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