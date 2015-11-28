تشكيل لجنة لحصر تلفيات حريق مخزن التأمين الصحى بالشرقية

قرر الدكتور هشام عبدالحفيظ، مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية، تشكيل لجنة لحصر التلفيات التى خلفها الحريق، الذى شب ظهر اليوم، السبت، فى مخزن بالمبنى الإدارى للفرع.

وأضاف البيان الإعلامى الذى صدر منذ قليل "أن الحريق شب فى الدور السابع، فى مخزن يحتوى مشونات، تمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطرة علية، ولم يؤثر الحريق أو سير العمل بالمستشفى".

كانت المطافئ تمكنت من السيطرة على حريق شب بمبنى الإدارى لفرع التأمين الصحى الملحق بمستشفى المبرة، تحت إشراف العميد "أحمد الشوادفى"، مدير الدفاع المدنى .

وقال العميد الشوادفى، إن المخزن مساحته 13 مترا، والتهمت النيران المشونات التى هى عبارة عن مستلزمات طبية وغير طبية، دون وقوع إصابات، وجارى انتداب المعمل الجنائى لتحديد أسباب الحريق.



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