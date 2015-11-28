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الأهلي ينفي وصول عروض احتراف لسعد سمير

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الأهلي ينفي وصول عروض احتراف لسعد سمير الأهلي ينفي وصول عروض احتراف لسعد سمير

نفى الأهلي ما تردد عن وصول عروض احتراف لمدافعه الدولي سعد سمير بحسب ما صرح به سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في قلعة الشياطين الحمر.

سعد سمير يجلس بديلا في الأسابيع الأولى من موسم الدوري المصري، وذلك منذ وصول أحمد حجازي للقلعة الحمراء.

فجوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي يعول على حجازي مع محمد نجيب في الخط الخلفي للأهلي، ولازال رامي ربيعة لم يشارك بعد بسبب إصابة قديمة عانى منها لفترة.

كل هذا جعل تقارير تخرج عن رغبة سعد سمير في الاحتراف الخارجي مادام قد أصبح رقم 4 في الخط الخلفي للأهلي.

لكن سعد سمير أولا نفى رغبته في الرحيل ونفى أنه بات مدافعا رابعا في حسابات بيسيرو، خاصة وأنه يشارك أساسيا مع منتخب .

وثانيا نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء وجود أي عروض احتراف لسعد سمير.

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