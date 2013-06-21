في مليونية "لا للعنف".. أعضاء "الإخوان" يحاصرون عمارة لمنع قناة العربية من تصويرهم

شباب "الجماعة" يمشطون محيط "رابعة العدوية" للبحث عن مراسلي الصحف والقنوات الخاصة

كتب : محمد طارق منذ 25 دقيقة

يحاصر عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، عمارة بميدان مسجد رابعة العدوية، في مدينة نصر، وحاولوا اقتحامها لمنع قناة العربية من التصوير من فوق سطح العمارة.

كما يمشط عدد من أعضاء الجماعة محيط مسجد رابعة العدوية للبحث عن مراسلى القنوات الفضائية الخاصة، ما اضطر عدد من مراسلي الصحف لإخفاء هويتهم، تجنبا للاعتداء عليهم من قبل أعضاء "الإخوان" المنظمين لمظاهرة "لا للعنف".

وتوعد عدد من المتظاهرين وسائل الإعلام الخاصة، بالانتقام بعد مظاهرات 30 يونيو، وهتفوا "الإعلام الفاسد يجب أن يرحل"، كما توعدوا القضاة بالإسراع في تطبيق قانون السلطة القضائية.