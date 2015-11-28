مدرب الزمالك – مرشحان جديدان ينضمان للسباق.. مدرب تشيكي شهير وجاليليو

تلقى الزمالك ترشيحين جديدين ينضمان لقائمة المدربين الذين قد يكون أحدهم المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

لازال الزمالك في مرحلة استقبال الترشيحات لأسماء المديرين الفنيين الذين قد يعملون مع الفريق الأبيض بعد رحيل جوزفالدو فيريرا عن النادي وفسخ عقده.

وعلم FilGoal.com أن كارل ياروليم المدير الفني التشيكي مرشح لتدريب الزمالك، هو والأرجنتيني الشهير أمريكو جاليليليو.

ياروليم

ياروليم حقق شهرته مدربا لأهلي جدة إذ فاز بكأس الملك في 2012 واحتل المركز الثاني في الدوري السعودي.

كذلك في دوري أبطال آسيا احتل مع أهلي جدة المركز الثاني.

وقاد ياروليم عددا من الأندية الأوروبية قبل ذلك أبرزها سلافيا براجا وفاز بلقب مدرب السنة في تشيك عامي 2008 و2008.

ويبلغ ياروليم من العمر 59 عاما.

جاليليو

الاسم الثاني هو الأرجنتيني أمريكو جاليليو أحد نجوم راقصي التانجو في زمن مارادونا، والمظفر بكأس العالم كلاعب سنة 1978.

عمل جاليليو مديرا فنيا لريفيربلات وفاز به بلقب بطولة الكلاوسورا في الدرجة الثانية عام 2000، وأبيتورا سنة 1994.

فاز بدوري الدرجة الممتازة في الأرجنتين مع إندبنديانتي سنة 2002 وحقق اللقب نفسه مع نيولز أولد بويز في 2004.