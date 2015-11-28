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تجديد حبس 28 طالبا إخوانيا 45 يوما لاتهامهم فى أحداث عنف "نادى السكة"

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تجديد حبس 28 طالبا إخوانيا 45 يوما لاتهامهم فى أحداث عنف "نادى السكة" تجديد حبس 28 طالبا إخوانيا 45 يوما لاتهامهم فى أحداث عنف "نادى السكة"
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تجديد حبس 28 طالبا إخوانيا، بتهمة الاشتراك فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط نادى السكة فى مايو الماضى، 45 يوما على ذمة التحقيقات.
>اليوم السابع -11 -2015

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التظاهر، وحيازة متفجرات، والتعدى على رجال الشرطة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام.

فيما قررت المحكمة، تجديد حبس 5 آخرين من عناصر الإخوان 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتظاهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة عين شمس العام الماضى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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