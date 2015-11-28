السجن 10 سنوات لمتهم وإيداع آخر دار رعاية لاغتصابهما طفلا فى بنها

قضت محكمة جنايات أحداث بنها، برئاسة المستشار أحمد ثابت وعضوية المستشارين عاصم الفولى، ومحمد نبيل، بمعاقبة طفل بالسجن 10 سنوات، وإيداع المتهم الثانى إحدى دور الرعاية، كونه لم يتخط عمره 15 عاما، وذلك لاتهامهما باغتصاب طفل 9 سنوات وسط الزراعات تحت تهديد السلاح.

تفاصيل الواقعة تعود عندما استوقف المتهم الأول"عبد الرحمن.م" 16سنة، والمتهم الثانى "إسلام.م" 14 سنة، المجنى عليه وسط الزراعات بمدينة بنها، وجردوه من ملابسه بالكامل تحت تهديد السلاح، وتناوبا اغتصابه والاعتداء عليه جنسيًا حتى أصيب الطفل بنزيف فتركه المتهمان، وفرا هاربين عقب ارتكابهما للواقعة، إلا أن أحد المارة شاهد المتهمين، وأبلغ عنهم ونقل المجنى عليه للمستشفى لإسعافه لإصابته بنزيف نتيجة الاعتداء عليه من قبل المتهمين.