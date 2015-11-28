19 ديسمبر.. الحكم على 3 ضباط شرطة بتهمة مداهمة شقة بدون إذن نيابة بالزيتون

أجلت محكمة جنح الزيتون، المنعقدة بمحكمة مصر الجديدة، حكمها على النقيبين "وليد.م" و"محمد.أ"، والملازم أول "أحمد.ج"، ضباط بقسم شرطة الزيتون، على خلفية اتهامهم باقتحام منزل مواطن دون مسوغ قانونى، واستغلال وظيفتهم، بمشاركة مجهولين، والتعدى عليه وعلى أسرته والتحرش بزوجته، لجلسة 19 ديسمبر، للحكم.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت النقيبين "وليد.أ" و"محمد.أ"، والملازم أول "أحمد.ج"، ضباط قسم شرطة الزيتون لمحكمة جنح الزيتون، للمحاكمة بتهمة اقتحام منزل "إيهاب ا" مدير سلسلة مطاعم، دون مسوغ قانونى، واستغلال وظيفتهم، بمشاركة مجهولين، والتعدى عليه وعلى أسرته والتحرش بزوجته.

جاء قرار الإحالة، بعد عامين من التحقيقات فى البلاغات التى تقدم بها المجنى عليه لمكتب النائب العام ووزارة الداخلية، حيث تقدم ببلاغ ضد ضباط وأفراد قسم شرطة الزيتون، باقتحام مسكنه مرتين، وإتلاف بعض محتوياته، والتحرش بزوجته، دون اتهام أو إذن سابق من النيابة العامة، ما اضطره إلى ترك شقته وإغلاقها والإقامة فى مكان آخر، هرباً من بطش الضباط.