13 سيارة إطفاء تسيطر على حريق بـ3 محلات أحذية أسفل عقار سكنى فى أوسيم

نجح رجال الدفاع المدنى بالجيزة، فى السيطرة على حريق بـ3 محلات أحذية أسفل عقار سكنى بمنطقة أوسيم على مساحة 400 متر، وذلك بعد انتقال سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم منع خطر امتداد النيران إلى باقى العقارات السكنية المجاورة بدون معرفة أسباب الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمجموعة محلات فى أوسيم، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء، وبصحبته 13 سيارة إطفاء، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات بعد فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب و الخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.

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