القضاء الإدارى يفصل فى طعن يطالب بإعادة الانتخابات بعين شمس مساء اليوم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من عمر هريدى ومحمود شريف المحاميان وكيلا عن جمال جمعة محمد، والذى يطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية فى الدائرة رقم 10 ومقرها قسم شرطة عين شمس، للفصل فيها مساء اليوم السبت .

واختصم الطعن الذى حمل رقم 11779 لسنة 70 ق، كلا من وزير العدل بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة عين شمس، ومدير أمن القاهرة ووزير الداخلية ومدير عام الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية .

وقال الطعن إنه بتاريخ 22 نوفمبر، أجريت الانتخابات بدائرة قسم شرطة عين شمس رقم 10 فى المرحلة الثانية للانتخابات، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية أجريت بالمخالفة للقانون لأكثر من سبب ومنها، دخول كتلة انتخابية تابعة لقسم الزيتون بالخطأ فى دائرة عين شمس مما تؤدى إلى بطلان قاعدة البيانات، والسبب الثانى فقدان المرشح رقم 10 رمز المصباح لشروط الترشح لعضوية مجلس النواب ويدعى حسن عبد الوهاب سلامة .

وأضاف الطعن أن المرشح حسن عبد الوهاب سلامة قد تقدم بأوراق ترشحه بالدائرة فى شهر فبراير الماضى، واتهم بعد غلق باب الترشح فى قضية وحكم فيها بالسجن لمدة 6 أشهر تنفيذا للحكم الصادر ضده، وخرج من السجن فى شهر أغسطس، وقدم الكشف الطبى للجنة العليا مرة أخرى، وخاض الانتخابات دون تقديم فيش جنائى مرة أخرى، وحصل على 2800 صوت .

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