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قائمة "فى حب مصر أملنا" تعلن خوضها لانتخابات المجالس المحلية بـ54 ألف مقعد

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قائمة "فى حب مصر أملنا" تعلن خوضها لانتخابات المجالس المحلية بـ54 ألف مقعد قائمة "فى حب مصر أملنا" تعلن خوضها لانتخابات المجالس المحلية بـ54 ألف مقعد
بدأ منذ قليل، مؤتمر قائمة "فى حب أملنا" الشبابية للإعلان عن خوض القائمة لانتخابات المجالس المحلية القادمة، وذلك بمقر الرئيسى للقائمة بمدينة نصر، وتضم القائمة عددا من الكيانات الشبابية بكل محافظات مصر وعلى رأسهم جبهة شباب مصرى، وائتلاف شباب المستقلين.

اليوم السابع -11 -2015

قال محمد عزت رئيس قائمة فى حب مصر أملنا، إن القائمة قررت توحيد الكتلة الشبابية لخوض الانتخابات المحلية القادمة، مضيفا خلال المؤتمر، أن هدف القائمة هو محاربة الفساد فى المحليات والرقابة على محليات بمجموعات شبابية، مؤكدا "سنخوض الانتخابات على 54 ألف مقعد فى الانتخابات".

اليوم السابع -11 -2015

يذكر أنه من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية الجارية، التى تنتهى الجولة الثانية من مرحلتها الثانية مطلع شهر سبتمبر المقبل، والتى يعقبها إعادة الانتخابات فى 4 دوائر من المرحلة الأولى، التى تم وقف الانتخابات بها بأحكام من القضاء الإدارى.

اليوم السابع -11 -2015

"المحليات" تدخل دائرة تطلعات "فى حب مصر".. سيف اليزل يؤكد إجراءها بالربع الأول من2016.. وطاهر أبو زيد يكشف: سيكون لنا دور قوى.. وطارق الخولى يشير لتعديلات واسعة بقانونها..وآمنة نصير:فرصة لتأهيل المرأة

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مصر 365

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