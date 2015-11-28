قائمة "فى حب مصر أملنا" تعلن خوضها لانتخابات المجالس المحلية بـ54 ألف مقعد

بدأ منذ قليل، مؤتمر قائمة "فى حب مصر أملنا" الشبابية للإعلان عن خوض القائمة لانتخابات المجالس المحلية القادمة، وذلك بمقر الرئيسى للقائمة بمدينة نصر، وتضم القائمة عددا من الكيانات الشبابية بكل محافظات مصر وعلى رأسهم جبهة شباب مصرى، وائتلاف شباب المستقلين.

قال محمد عزت رئيس قائمة فى حب مصر أملنا، إن القائمة قررت توحيد الكتلة الشبابية لخوض الانتخابات المحلية القادمة، مضيفا خلال المؤتمر، أن هدف القائمة هو محاربة الفساد فى المحليات والرقابة على محليات بمجموعات شبابية، مؤكدا "سنخوض الانتخابات على 54 ألف مقعد فى الانتخابات".

يذكر أنه من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية الجارية، التى تنتهى الجولة الثانية من مرحلتها الثانية مطلع شهر سبتمبر المقبل، والتى يعقبها إعادة الانتخابات فى 4 دوائر من المرحلة الأولى، التى تم وقف الانتخابات بها بأحكام من القضاء الإدارى.

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