مصرع 10 وإصابة 42 من الأجانب الزائرين لـ "أربعينية الحسين" جنوبى العراق

لقى 10 من الزائرين الأجانب حتفهم وأصيب 42 آخرون، اليوم السبت، فى تصادم حافلتين لنقل الركاب على طريق غرب العمارة جنوبى العراق خلال توجههم إلى مرقد الإمام الحسين بن على بمدينة كربلاء بمناسبة "أربعينية الحسين" لدى الشيعة.

وقال مدير صحة محافظة ميسان جمال الهاشمى -فى تصريح أدلى به اليوم السبت- إن تصادم الحافلتين وقع على طريق البتيرة الذى يربط مدينة العمارة بمحافظتى النجف والديوانية، مما أدى إلى مصرع وإصابة 52 شخصا.

وأشار الهاشمى إلى أن من بين الضحايا زوار من إيران، وأن سبب الحادثة يعود إلى أن الطريق فردى تتحرك فيه السيارات بالاتجاهين.

يذكر أن أن يوم "أربعينية الحسين" يصادف العشرين من شهر صفر الهجري، والذى يوافق مرور 40 يوما على يوم استشهاد الإمام الحسين بن على بن أبى طالب فى معركة "الطف" بكربلاء فى العاشر من شهر محرم، ويعتبر من أهم مناسبات الشيعة حيث تخرج مواكب العزاء ويتوافد مئات الآلاف من الزوار من أنحاء العراق ومن خارجه لزيارة مرقد الحسين بمدينة كربلاء جنوبى العراق.