أستاذ طب الأطفال: المكملات الغذائية أفضل علاج لالتهاب الأمعاء عند الطفل

كشف الأطباء نتائج جديدة ومثيرة خلال المؤتمر العربى الثانى لطب الأطفال المنعقد مؤخرا فى شرم الشيخ، حيث قال الدكتور مصطفى الهدهد، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الجهاز الهضمى بجامعة عين شمس، إن التغذية تساعد فى علاج الكثير من الأمراض، وتحفظ الحالة الصحية للطفل، مؤكدا أهمية وضع نظام غذائى لكل مريض حتى اذا كان داخل أقسام الرعاية المركزة فى المستشفيات.

وأوضح أستاذ طب الأطفال أنه فى بعض الحالات قد تعتبر التغذية بديلا عن الدواء، فمثلا أمراض التهابات الأمعاء المناعية والقولون التقرحى عند الأطفال كان تعالج بأدوية مثبطة للمناعة وبها نسبة كورتيزون مرتفعة، ويستمر العلاج لفترات طويلة، وكانت الآثار الجانبية لها قد تودى بحياة الطفل.

وأكد أن الأبحاث كشفت مؤخرا أن استخدام نوع معين من المكملات الغذائية والاستغناء عن الأدوية، يعطى الطفل نفس فائدة الأدوية دون الآثار الجانبية.

وأضاف الهدهد أن تكلفة علاج الحالة الواحدة من هذه الأمراض عن طريق اأودوية تصل إلى 100 ألف جنيه سنويا، فى حين أن استخدام ألبان ومكملات غذائية يخفض التكلفة إلى نحو 10 آلاف جنيه دون آثار جانبية خطيرة تؤثر على الطفل.