أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ طب الأطفال: المكملات الغذائية أفضل علاج لالتهاب الأمعاء عند الطفل

Google+ Print
أستاذ طب الأطفال: المكملات الغذائية أفضل علاج لالتهاب الأمعاء عند الطفل أستاذ طب الأطفال: المكملات الغذائية أفضل علاج لالتهاب الأمعاء عند الطفل
كشف الأطباء نتائج جديدة ومثيرة خلال المؤتمر العربى الثانى لطب الأطفال المنعقد مؤخرا فى شرم الشيخ، حيث قال الدكتور مصطفى الهدهد، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الجهاز الهضمى بجامعة عين شمس، إن التغذية تساعد فى علاج الكثير من الأمراض، وتحفظ الحالة الصحية للطفل، مؤكدا أهمية وضع نظام غذائى لكل مريض حتى اذا كان داخل أقسام الرعاية المركزة فى المستشفيات.

وأوضح أستاذ طب الأطفال أنه فى بعض الحالات قد تعتبر التغذية بديلا عن الدواء، فمثلا أمراض التهابات الأمعاء المناعية والقولون التقرحى عند الأطفال كان تعالج بأدوية مثبطة للمناعة وبها نسبة كورتيزون مرتفعة، ويستمر العلاج لفترات طويلة، وكانت الآثار الجانبية لها قد تودى بحياة الطفل.

وأكد أن الأبحاث كشفت مؤخرا أن استخدام نوع معين من المكملات الغذائية والاستغناء عن الأدوية، يعطى الطفل نفس فائدة الأدوية دون الآثار الجانبية.

وأضاف الهدهد أن تكلفة علاج الحالة الواحدة من هذه الأمراض عن طريق اأودوية تصل إلى 100 ألف جنيه سنويا، فى حين أن استخدام ألبان ومكملات غذائية يخفض التكلفة إلى نحو 10 آلاف جنيه دون آثار جانبية خطيرة تؤثر على الطفل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365