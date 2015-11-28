محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في الشهيد ناصر البلوشي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في الشهيد البطل ناصر علي حسن البلوشي الذى قضى متأثرا باصابته اثناء اداء واجبه الوطني والقومي فى اليمن الشقيق ضمن مشاركته مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية اعادة الأمل في اليمن .



> فقد قام سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي ومحمد جمعة النابودة بزيارة مجلس عزاء الشهيد فى منطقة مريشيد فى امارة الفجيرة حيث اعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأسرة وذوي الشهيد عن صادق عزائه ومواساته راجيا من الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه منازل الابرار والصديقين وانا لله وانا اليه راجعون.

وقد اعتبر سموه الشهيد البطل وكل شهداء الوطن هم ابناء كل مواطن من مواطني دولة الامارات ويحظون بكل الاجلال والاكبار من قيادتهم وشعبهم الذين يقدرون عاليا تضحياتهم من اجل اعلاء راية الوطن والحفاظ على سيادته وحماية مكتسباته الوطنية والحضارية.

وقال سموه ان ابناء وبنات الامارات يبدعون فى كل مجالات العمل الوطني فهم ابطال فى ميادين الشرف والبطولة وهم كذلك فى حقول العلم والتكنولوجيا والاقتصاد والمال وما الى ذلك مؤكدا سموه ان دولة الامارات قيادة وحكومة تفخر بابنائها وبناتها وتستمد قوتها من ابداعات وبطولات ابناء هذا الشعب الوفي.

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