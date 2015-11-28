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صور|«غادة عبدالرازق» تُعيد «عبير صبري» لـ«السينما» بعد صيام 5 سنوات

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غادة عبدالرازق

غادة عبدالرازق

انضمت عبير صبري إلى فريق عمل فيلم «اللي اختشوا ماتوا» الذي تقوم ببطولته غادة عبد الرازق والمقرر البدء في تصويره مطلع هذا الأسبوع للعرض في موسم أجازة منتصف العام الدراسي.

وتعود عبير بهذا الفيلم إلى السينما بعد غياب 5 سنوات بعد آخر أفلامها «حفل منتصف الليل» الذي صورته عام 2010 وتم عرضه عام 2013، كما يشهد الفيلم عودتها للعمل مع غادة عبد الرازق من جديد بعد مسلسلي «مع سبق الإصرار» و«السيدة الأولى».

فيلم «اللي اختشوا ماتوا» بطولة غادة عبد الرازق وعبير صبري وأحمد صفوت و سارة سلامة و مروى وتدور أحداثه حول حياة 5 نساء من طبقه فقيرة في المجتمع تجمعهم الظروف داخل مكان واحد وتتشابك مصائرهن.

غادة عبدالرازق و عبير صبري

غادة عبدالرازق و عبير صبري

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