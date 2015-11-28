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مسؤول فى التحالف يعلن قصف زورقى صيد ينقلان أسلحة للمتمردين فى اليمن

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مسؤول فى التحالف يعلن قصف زورقى صيد ينقلان أسلحة للمتمردين فى اليمن مسؤول فى التحالف يعلن قصف زورقى صيد ينقلان أسلحة للمتمردين فى اليمن

>أعلن مسؤول عسكرى أن مقاتلات تابعة للتحالف الذى تقوده قصفت السبت زورقين صغيرين يفترض أنهما ينقلان أسلحة إلى المتمردين الحوثيين فى جنوب السواحل اليمنية.

وقال الضابط طالبا عدم كشف هويته أنه كان يتم افراغ أسلحة من زورقى الصيد قرب بلحاف فى محافظة شبوة عندما نفذت غارة جوية فجرا ما أسفر عن مقتل ثلاثة مهربين، ويفرض التحالف حصارا على اليمن لمنع نقل اسلحة إلى الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح.

طردت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى بدعم جوى وبرى من قوات التحالف العربى فى يوليو المتمردين من عدن ثانى مدن البلاد ومن اربع محافظات جنوبية منها محافظة شبوة، وقال الضابط أن المنطقة المحيطة ببلحاف تقع تحت سيطرة زعماء القبائل والبعض متورط فى تهريب اسلحة الى المتمردين شمالا.

والأسبوع الماضى شنت قوات حكومية مدعوعة من قوات التحالف هجوما على كافة الجبهات لطرد المتمردين من جنوب شرق محافظة تعز وكسر الحصار.
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مصر 365

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