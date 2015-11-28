العثور على 3 مقابر جماعية للإيزيديين والبيشمركة تعلن مقتل 9 أشخاص بسنجار

>أفاد قائم مقام قضاء سنجار أن الفرق المختصة عثرت على ثلاثة مقابر جماعية فى احدى القرى الواقعة جنوب مدينة شنكال تضم رفات 113 مدنيا كرديا ايزيديا.

وقال محمد خليل لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب.أ) أن "هذه المقابر التى تم العثور عليها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تقع فى قرية (قنى) التى تبعد حوالى 12 كم جنوب مدينة شنكال"، وأضاف أن "احدى تلك المقابر كانت ملغمة من قبل مسلحى داعش، لذلك لم يسمح لأى كان عدا الفرق المختصة بالاقتراب منها قبل التعامل معها وابطال مفعول المتفجرات".

وأشار إلى أن "الرفات التى عثر عليها فى تلك المقابر تعود لضحايا من مختلف الأعمار والاجناس، حيث يتبين من شكل المقابر انهم قد اعدموا جماعيا بإطلاق الرصاص عليهم"، إلى ذلك، قالت (ساهرة) وهى احدى الناجيات الايزيديات قبل حوالى شهرين من قبضة داعش بعد اختطافها من قرية (قنى) لوكالة (د ب أ) انه "فى يوم احتلال قريتنا قام مسلحو داعش بتجميع كل المتواجدين فى القرية وكانوا حوالى 200 مدنى من الأطفال والنساء والرجال واخذوا ما بحوزتنا من أموال ومصوغات وحتى الموبايلات".

من ناحية أخرى أعلن مصدر فى وزارة البيشمركة اليوم السبت مقتل تسعة من قواتهم بانفجار عبوة ناسفة فى سنجار، وقال المصدر أن" عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة قوات البيشمركة فى منطقة دوميز جنوبى سنجار ما اسفر عن مقتل تسعة من البيشمركة واصابة آخر بجروح خطيرة".

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