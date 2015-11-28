الأرصاد: انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة من الغد.. والصغرى بالقاهرة 15

أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد، أنه من المنتظر حدوث انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة اعتبارا من غد، الأحد، يبدأ بغرب البلاد، على أن يتوالى انخفاضها اعتبارا من الاثنين حتى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى وشمال الصعيد، ثم يمتد هذا الانخفاض ليشمل كافة أنحاء الجمهورية اعتبارا من الثلاثاء.

وأوضح "عبد العال"، أنه سيصاحب انخفاض الحرارة سقوط للأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على السواحل الغربية للبلاد عند السلوم ومطروح والإسكندرية، على أن يمتد تأثيرها بكميات خفيفة وعلى مناطق دون الأخرى على الوجه البحرى والقاهرة وشمال ووسط سيناء، يصاحبها نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحى البحرين المتوسط والأحمر، مشيرا إلى أن ذروة هذه الحالة يومى الثلاثاء والأربعاء على أن يبدأ التحسن فى حالة الطقس اعتبارا من الخميس المقبل.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد، أن الأجواء على وجه العموم تسمح بالقيام بكافة الأنشطة اليومية لجميع المواطنين وأجهزة الدولة، والظروف الجوية مناسبة ومهيأة تماما لخروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى إعادة انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

نويبع

السلوم

الصغرى 15 العظمى 24،الصغرى 16 العظمى 22،الصغرى 13 العظمى 21،الصغرى 18 العظمى 24،الصغرى 18 العظمى 22،15 العظمى 23،الصغرى 14 العظمى 25،الصغرى 14 العظمى 25،الصغرى 11 العظمى 24،الصغرى 9 العظمى 25،الصغرى 16 العظمى 26،الصغرى 16 العظمى 25،الصغرى 20 العظمى 29،الصغرى 18 العظمى 29،الصغرى 18 العظمى 29،الصغرى 11 العظمى 23،الصغرى 11 العظمى 21،الصغرى 12 العظمى 24،الصغرى 13 العظمى 25،الصغرى 15 العظمى 25،الصغرى 17 العظمى 24 ،الصغرى 21 العظمى 30 ،الصغرى 15 العظمى 24 ،الصغرى 13 العظمى 26 ،الصغرى 14 العظمى 27 ،الصغرى 15 العظمى 29 ،الصغرى 19 العظمى 31 ،الصغرى 22 العظمى 28 ،الصغرى 23 العظمى 27 ،الصغرى 17 العظمى 29،قنا الصغرى 16 العظمى 29 ،الصغرى 20 العظمى 25 ، ،الصغرى 11 العظمى 21.